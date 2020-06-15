Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на попадание Евгения Плющенко в список тренеров сборной России по фигурному катанию.

Комментарий Этери Тутберидзе приведен в официальном «Инстаграме» портала Super.ru. «Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — заявила тренер.

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что Евгений Плющенко попал в официальный список тренеров сборной России по фигурному катанию благодаря переходу в его команду бывшей ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой.

Фигуристка стала третьей на чемпионате России и взяла бронзу на чемпионате Европы в прошлом сезоне, в в мае 2020 года была включена в состав основной сборной России по фигурному катанию.