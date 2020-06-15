Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт рассказала об отношениях с иностранными спортсменами и влиянии на это публикаций в СМИ.

В эфире радиостанции «Маяк» Юрлова-Перхт отметила, что несмотря ни на какие конфликты у спортсменов всегда сохранялись дружеские отношения и никто не давал никаких злых комментариев.

«Иногда мне кажется, что специально делают неправильные переводы.Есть ситуации, где спортсмены просто высказывают свои мнения. Зачастую эти мнения коверкают и преподносят совершенно в другом свете», — отметила биатлонистка, добавив, что это никак не влияет на взаимоотношения между спортсменами.

По словам Юрловой-Перхт, все коллеги по цеху в обычной жизни хорошо общаются, звонят друг другу, переписываются и поздравляют с праздниками.