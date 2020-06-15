Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением насчет задач клуба в концовке сезона-2019/20 в РПЛ.

В эфире телеканала «Матч Премьер» тренер заявил, что сейчас команда не должна искать никаких оправланий. «Было бы очень просто спрятаться и сказать: «Ну, извините, такая ситуация», — отметил Николич.

По словам тренера, на первом занятии с командой он поставил задачу — попасть в зону Лиги чемпионов.

«Конечно, я бы хотел догнать «Зенит» и перегнать его. Потому что я привык всегда быть первым. Но отрыв слишком велик», — добавил Николич, отметив, что сейчас для «Локомотива» гораздо важнее сохранить второе место.

Напомним, «Зенит» лидирует в таблице в результатом в 50 очков, у «Локомотива» и «Краснодара» по 41 очку, однако московский клуб находится выше по доп. показателям.