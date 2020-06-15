Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на критику его ролика о поправках в Конституцию от политика Алексея Навального.

Под роликом в «Инстаграме» Плющенко появился комментарий от Навального: «Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители». В съемке ролика приняли участие Яна Рудковская и 7-летний сын Александр Плющенко.

На заявление политика Плющенко отреагировал в «сторис», заявив, что ему забавно слышать высказывания про совесть.

«О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке?», — отметил Плющенко, добавив, что каждый человек волен говорить о своей позиции прямо.

«На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране!», — написал Плющенко, добавив, что если у Навального есть к нему вопросы, то он готов обсудить их по-мужски, если политик не испугается.