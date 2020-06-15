Бывший игрок петербургского «Зенита», тренер Владислав Радимов вспомнил о ситуации, когда ему пришлось жить со Станиславом Черчесовым в одном номере во время выступлений за сборную России.

В эфире «Матч ТВ» Радимов вспомнил молодые годы.

«В сборной жил в одном номере с Черчесовым. В какой-то момент он пришел и начал мне молодому рассказывать, куда и как бить», — отметил Радимов, добавив, что позднее «Зенит» играл против «Спартака» и Черчесову забили мяч.

«После матча он сказал в интервью, что это потому, что он Радимову всё рассказал. А я бил в верхний угол, а попал в нижний. Поэтому Станислав Саламыч даже не дернулся», — добавил Радимов.

Напомним, Станислав Черчесов сейчас является главным тренером сборной России по футболу, спортивную карьеру он завершил в 2002 году.