Главные новости о пандемии коронавируса на 15 июня — в дайджесте от Nevasport.

Число заболевших коронавирусом в России на 15 июня составляет 537 210 человек. За последние сутки было выявлено 8 246 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровело за время пандемии 284 539 человек в стране, 7 091 человек стал жертвой болезни. За все время пандемии было проведено более 15,1 миллионов тестов на коронавирус.

Лидером по числу обнаруженных случаев заражения является США. По данным университета Джонса Хопкинса, в Штатах выявлено уже 2,1 миллиона зараженных. На втором месте располагается Бразилия — более 867 тысяч заболевших, Россия пока на третьей строчке. Активно распространяется инфекция в Индии — уже 332,4 тысячи заболевших, в Великобритании коронавирус диагностирован более чем у 297 тысяч человек.

В двух регионах России приняли решение отменить Парад Победы 24 июня — в Якутии и Челябинской области. Это связано с эпидемиологической обстановкой в регионах. Также в Пензенской области парад пройдет не 24 июня, а позднее. Отмечается, что в Кремле с пониманием отнеслись к такому решению.

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса — на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции «Синьфади» в Пекине. Отмечается, что все зафиксированные в последние дни случаи связаны так или иначе с этим рынком, в отдельных районах Пекина власти ввели военное положение.

С 15 июня в Санкт-Петербурге открываются многие предприятия сферы услуг: парикмахерские, отдельные городские бани, библиотеки, фотомастерские и другие предприятия. В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением проведения Парада Победы 24 июня.