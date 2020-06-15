Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков, а также братья Василий и Алексей Березуцкие будут получать тренерскую лицензию категории PRO в Академии тренерского мастерства РФС.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора Академии Андрея Лексакова.

Лексаков сообщил, что экзамены для поступления в академию сдали Василий и Алексей Березуцкие, Александр Кержаков, Роман Шаронов, Сергей Игнашевич, Сергей Первушин.