Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков, а также братья Василий и Алексей Березуцкие будут получать тренерскую лицензию категории PRO в Академии тренерского мастерства РФС.
Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора Академии Андрея Лексакова.
Лексаков сообщил, что экзамены для поступления в академию сдали Василий и Алексей Березуцкие, Александр Кержаков, Роман Шаронов, Сергей Игнашевич, Сергей Первушин.
Отметим, категория Pro позволяет работать в качестве главного тренера в клубах высшего дивизиона чемпионата России по футболу — Российской Премьер-лиги. Обучение в академии длится 1,5 года.
Напомним, ранее также сообщалось, что экзамен на получение лицензии категории PRO должен был сдавать старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
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