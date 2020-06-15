Аргентинский форвард итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает портал Centotrentuno. «Сине-бело-голубые» видят в Симеоне возможную замену иранцу Сердару Азмуну и аргентинцу Себастьяну Дриусси, которые в ближайшее время могут покинуть команду.

Сейчас Джованни Симеоне 24 года, он выступает на правах аренду за «Кальяри». На трансфер сына главного тренера «Атлетико» Диего Симоне «Зенит» готов потратить до 15 миллионов евро.

В текущем сезоне в чемпионате Италии Симеоне провел 24 матча, отметившись 6-ю голами и 4-мя результативными передачами. Ранее Джованни Симеоне выступал за «Ривер Плейт», а в Серии А представлял «Дженоа».