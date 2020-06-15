Российский полузащитник «Зенита» Далер Кузяев попал в сферу интересов трех европейских клубов.

Информацию об этом сообщает портал L’Équipe. По данным СМИ, Кузяевым заинтересовался главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который рассматривает полузащитника как замену Моргана Сансона. В источнике сказано, что Боаша привлекает универсальность Кузяева, также игрок летом 2020 года станет свободным агентом.

Также в услугах Кузяева заинтересованы «Валенсия» и «Хоффенхайм», переговоры с немецким клубом уже идут, однако «Марсель» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, поэтому выглядит среди всех вариантов предпочтительнее.

Ранее пресса уже писала о том, что Далер Кузяев хотел бы попробовать себя в одном из европейских топ-чемпионатов.