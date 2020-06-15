Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, вернется ли полузащитник Аяз Гулиев в первую команду в ближайшее время.

В интервью порталу Sport24 Тедеско сообщил, что у «Спартака» действительно были проблемы с Гулиевым, добавив, что сейчас игрок находится за пределами основной команды.

«Но что происходит в команде, остается в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернется прямо сейчас. Но все возможно, двери всегда открыты», — подчеркнул Тедеско, отметив, что произошедшее не проблема, но вопрос по возвращению Гулиева не стоит на повестке дня.

Напомним, в конце мая стало известно, что Аяза Гулиева вновь перевели в фарм-команду «Спартака» из-за нарушений дисциплины. Игрок конфликтовал с тренерским штабом.