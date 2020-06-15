Тренер сборной России по биатлону Сергей Идинов высказал мнение, как приглашение Александра Касперовича в сборную Болгарии повлияет на его работу с лидером российской команды Александром Логиновым.

По словам Идинова в интервью порталу «Спорт день за днем», работа Касперовича и Логинова наоборот поменяется в лучшую сторону.

«Касперович, наоборот, будет ближе. Он станет ездить по этапа Кубка мира и сможет чаще видеть Александра», — отметил Идинов.

Напомним, Александр Касперович подписал контракт со сборной Болгарии по биатлону, однако он заявлял, что не прекратит сотрудничество с Александром Логиновым в качестве его личного тренера. Сейчас тренер и спортсмен работают в удаленном формате в связи с самоизоляцией.