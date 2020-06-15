Тренер сборной России по биатлону Сергей Идинов прокомментировал ситуацию с непопаданием в состав сборной на централизованную подготовку Дмитрия Малышко.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Идинов отметил, что есть рейтинг СБР, а по Кубку России он не входит в топ-16 лучших биатлонистов России по прошлому сезону.

«Вообще, об этом надо спросить у Польховского. Когда нас назначили, мы не могли ни на что повлиять», — отметил тренер, добавив, что на момент назначения последнего тренерского штаба списки биатлонистов уже были практически утверждены.

«Он готовится к сезону за свой счет. Дальше надо будет разговаривать. Пока мы вели переговоры только по телефону», — сказал Идинов, отметив, что тренировочный план был отправлен многим биатлонистам и сейчас они по нему работают.