Испанская «Севилья» сыграла вничью с «Леванте» в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счетом 1:1.

На 46-й минуте счет в матче открыл нападающий «Севильи» Люк де Йонг с передачи Мунира Эль-Хаддади. Этот гол привел бы «Севилью» к победе в матче, однако на 87-й минуте в свои ворота забил защитник команды Диего Карлос.

Сейчас «Севилья» занимает 3-е место в чемпионате Испании по футболу, имея 51 очко после 29 туров. Ближайший преследователь команды — «Реал Сосьедад» с 47-ю очками.

«Леванте» идет на 12-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, команда набрала 35 очков за 29 туров.

Матчи 29-го тура чемпионата Испании по футболу пройдут с понедельника по четверг, в то время как матчи 30-го тура начнутся уже в пятницу.