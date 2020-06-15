Коронавирус, который обнаружили на рынке сельскохозяйственной продукции «Синьфади» Пекина, моет оказаться более заразным, чем тот вариант, который был найдет на рынке морепродуктов в Ухане.

Такие выводы сообщил профессор института вирусологии медотделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

В интервью китайкому изданию «Хуаньцю шибао» ученый заявил, что в процессе эволюции заразность вируса может как ослабевать, так и усиливаться.

«Считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», — сообщил профессор.

Отметим, вспышка коронавируса в Пекине была зафиксирована 11 июня, впервые за 56 дней в столице Китая был обнаружен коронавирус, все случаи так или иначе были связаны с рынком «Синьфади».