Главные новости дня из мира спорта за 15 июня — в дайджесте от портала Nevasport.

Появилось видео с последнего звонка Алины Загитовой в «Самбо-70»

Появилось видео с последнего звонка олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой в школе «Самбо-70» Центра спорта и образования Москомспорта. Фигуристка поблагодарила школу за предоставленные возможности, сказала спасибо учителям и тренерам, администрации, всем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учёбе.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге могут перенести на 2022 год

Стало известно, что в ближайшее время УЕФА примет решение о переносе проведения финала Лиги чемпионов на 2022 год вместо 2021-го. Информацию об этом сообщает Sky Sports. Как стало известно СМИ, в УЕФА решили провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в частности, и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. В связи с переносом матча из-за коронавируса Стамбул получит право на проведение финального матча Лиги чемпионов в 2021 году, а Санкт-Петербург — в 2022 году.

Российскую бегунью Гладких отстранили на 4 года за допинг

Российская легкоатлетка Анна Гладких, которая специализируется в беге на 200 и 400 м, получила дисквалификацию за применение допинга. На сайте ВФЛА отмечается, что спортсменку дисквалифицировало Российское антидопинговое агентство РУСАДА сроком на 4 года, бегунья нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в ее пробе были обнаружены анаболические агенты.

Волков будет работать тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону

Новый старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал специалистов, которые войдут в его штаб. «Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу. Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки», — сказал Шашилов, слова которого приводит ТАСС.

Двое сотрудников РФС отстранены за путаницу с матчем «Зенита» со «Спартаком»

Двое сотрудников Российского футбольного союза (РФС) признаны ответственными за возникшую путаницу с местом проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». РФС провел внутреннее расследование инцидента, произошедшего из-за ошибки в регламенте турнира. Ответственными за ошибку названы руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов.

Касперович и Норицын подписали контракты с Болгарской федерацией биатлона

Российский тренер Александр Касперович сообщил, что он и Виталий Норицын заключили двухлетние соглашения с Болгарской федерацией биатлона. По словам Касперовича, вылететь в Болгарию не получилось, так как ближайший рейс запланирован на 1 июля. Он отметил, болгарская федерация прислала контракты, которые тренеры подписали. Соглашения пока рассчитаны на два года, до Олимпиады.