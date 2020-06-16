В матче 29-го тура испанской Ла Лиги севильский «Бетис» дома сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 2:2.

В составе хозяев по мячу забили Серхио Каналес с пенальти на 85-й минуте и Кристиан Тельо с передачи Набиля Фекира на 88-й минуте. У гостей отличились Карлос Фернандес с передачи Антонио Пуэртаса на 29-й минуте и Роберто Сольдадо с передачи Хосе Мартинеса на 91-й минуте встречи.

Отметим, матч проходил без присутствия болельщиков на стадионе.

После 29 туров команда Диего Мартинеса идет на восьмом месте, имея в активе 42 очка. Подопечные Хоана Франсеска Феррера располагаются на 13-й позиции с 34 баллами.

Следующий матч «Гранада» проведет 19 июня дома против «Вильярреала», «Бетис» на следующий день примет «Эспаньол».