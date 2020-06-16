Владикавказская «Алания» может подняться в классе и выйти в Олимп-ФНЛ, если к турниру не будет допущена саранская «Мордовия».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, саранский клуб находится на грани критического положения. Отмечается, «Мордовия» пока не оплатила лицензирование в РФС, которое пройдет 16 и 17 июня, а долги клуба составляют около 170 миллионов рублей. Также сообщается, что на повышение в классе «Алания» опережает «Олимп-Долгопрудный» и липецкий «Металлург», который не получит лицензию для выступления в ФНЛ из-за стадиона.

Ожидается, что в новом сезоне в ФНЛ будут играть 22 команды, если для четного числа участников будет недобор, туда включат команду, занявшую второе место в одной из групп ПФЛ.