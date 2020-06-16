Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о возможном будущем бразильца.

«Все думают, что он возвращается в Россию, но он может уехать в другое место», – сказал Феррейра, слова которого приводит Globo Esporte.

Издание отмечает, что футболист может вернуться в чемпионат Турции.

В составе красно-синих Вагнер Лав провел с 2004 по 2012 год, также возвращался в клуб в 2013 году. В Бразилии он выступал за такие клубы, как «Палмейрас» и «Фламенго», два сезона он провел в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн», полгода отыграл во французском «Монако». На закате карьеры Вагнер Лав играл в чемпионате Турции за «Аланьяспор» и «Бешикташ».

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Коринтианса» 6 матчей в чемпионате Бразилии, однако забил лишь один мяч.