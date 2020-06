Мы дождались вторую часть «Одних из нас», но люди устроены так, что всегда хочется жить в ожидании чего-то крутого. «Призрак Цусимы» от студии Sucker Punch Productions — игра, до которой вам захочется отсчитывать дни.

Ее полюбят и фанаты Востока, и любители аниме, и нейтральные геймеры. Это боевик с открытым миром, действия которого происходят в 1274 году на острове Цусима, что располагается в Японском море. Вы — японский самурай Дзин, и вам нужно остановить захватчиков Монгольской империи, а заодно победить их предводителя Хана. Игра выйдет только на PlayStation 4, но выпуск обещают и на PS5, когда новая консоль наконец выйдет. На ПК и XBox игру ждать не стоит.

По геймплею Ghost of Tsushima — это некий микс «Ведьмака 3» и Edge of Eternity. Авторы сообщают, что они вдохновлялись The Legend of Zelda и Shadow of the Colossus, поэтому у пользователей будет свобода действий. Здесь геймеров ждет крутое оружие, например, лук и катана, но также придется прибегать и к нестандартным методам расправы с соперниками. Игра будет полностью на русском языке — это касается и геймплея, и озвучки, но не удивляйтесь, что на коробке не будет надписи «Полностью на русском языке»: разработчики ее туда не добавили.

На полное прохождение Ghost of Tsushima придется потратить от 40 до 50 часов — столько нужно, чтобы выполнить все дополнительные задания. Игра выходит 17 июля — изначально она могла увлечь геймеров уже 26 июня, но из-за пандемии коронавируса дату было решено немного сместить.