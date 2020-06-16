Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, который входит в команду действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проведет следующий поединок в рамках промоушена в августе или в сентябре.

«Бой нужно ждать в августе или сентябре», — сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 29-летний Тухугов выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. На его счету 24 поединка в ММА, в которых он одержал 19 побед при четырех поражениях, один бой завершился вничью. Последним соперником россиянина был Кевин Агилар, Тухугов одержал над ним победу в феврале 2020 года, добившись технического нокаута в первом раунде.