Заседание Никулинского суда по расторжению брака между хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным и известной певицей Пелагеей, запланированное на 15 июня, не состоялось из-за сообщения о минировании.

Все сотрудники суда и участники процесса были эвакуированы. После инцидента должна была состояться беседа с целью определения новой даты основного заседания. Ни Телегин, ни Пелагея в суде не присутствовали, прибыли их представители.

На место происшествия прибыли кинологи, однако пока не сообщается, было ли минирование ложным.

Напомним, о разводе Пелагея объявила в декабре 2019 года, однако документы на процедуру подала лишь в конце мая 2020-го. Брак просуществовал три года, 21 января 2017 года у Телегина и Пелагеи родилась дочь Таисия.