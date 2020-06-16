Согласно официальной статистике, на вторник, 16 июня, в России зафиксированы 8 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране достигло 545 458, сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф.

193 человека скончались за последние сутки, всего за период пандемии от COVID-19 погибли 7284 россиянина. 294306 человек успешно преодолели болезнь, за минувшие 24 часа 9767 пациентов выписаны по выздоровлению.

Москва продолжает лидировать среди регионов по числу зараженных: в столице инфицированы 208680 человек, из них 1416 случаев — новые. В Московской области за сутки появились 694 новых больных, всего заражены 50736 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 21047 случаев заражения, из них 234 — новые.