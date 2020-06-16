Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецкой версии интернет-издания Goal поделился впечатлениями от жизни в России.

«Описать Москву одним словом? Гигантская. Этот город — действительно мечта. Вы везде дышите культурой, здесь есть на что посмотреть. Поездки на метро — это невероятные станции, словно маленькие музеи», — заявил Тедеско.

Тренер отметил, что для него, как для итальянца, очень важна кухня: по его мнению, в Москве она фантастическая. Он подчеркнул, что даже в небольших заведениях готовят блюда высочайшего качества.

Тедеско также обратил внимание на чистоту в городе, а единственной сложностью назвал языковой барьер.

«Впервые у меня сложилась ситуация, когда я должен преодолеть этот барьер. Но я уже изучаю русский язык. Это действительно сложно, потому что ни одно слово не связано с языками, на которых я говорю, но я на правильном пути», — сказал тренер.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в 2019 году, до этого он работал в Германии.