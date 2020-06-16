Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос подписчика о доверии президенту РФ Владимиру Путину.

«Верить Путину?» — спросил подписчик в «Инстаграме». «Только после того, как нас познакомят с первой леди», — ответила Анна Семак в сториз.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, в своем первом сезоне он привел команду к золотым медалям чемпионата России. Ранее он тренировал «Уфу», а также работал в тренерском штабе петербургского клуба и сборной России.

Будучи футболистом, Семак играл за ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит».

Сейчас «Зенит» под руководством Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков в 22 матчах. В следующей встрече команда на выезде сыграет против московского ЦСКА.