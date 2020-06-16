Игонин об Азмуне в «Арсенале»: Если «Зенит» устроит предложение, то почему нет?

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе Сердара Азмуна в лондонский «Арсенал».

«Если «Зенит» устроит предложение «Арсенала», то почему нет? «Арсенал»-то клуб большой, возможности есть. Другой вопрос, что сейчас из-за отсутствия новостей многое просто раздувается, поэтому я так с осторожностью отношусь. Думаю, надо переждать пару дней», — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

«Кем заменить Азмуна? В любом случае, поиск нападающих идет, просто информации мы не знаем, но это логично. Я думаю, у «Зенита» есть мысли на этот счет. А если не будет никаких вариантов и перспектив, тогда Азмуну тяжело будет покинуть клуб», — считает экс-игрок сине-бело-голубых.

«Сможет ли Азмун закрепиться в «Арсенале»? Там, конечно, совершенно другой уровень. Я понимаю, что закрыть позицию в спешном порядке — это одно, брать игрока на перспективу — совершенно другое. Сложно предположить, какая в «Арсенале» задача», — резюмировал Игонин.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» близок к подписанию контракта с Азмуном. Отмечается, что «Арсеналу» Сердара Азмуна посоветовал бывший игрок «канониров» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который в ближайшее время начнет работу в структуре клуба.