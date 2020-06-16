Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о переходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

По мнению Гончаренко, слова о том, что у Тутберидзе фигуристка получала недостаточно внимания — это просто отговорка. Тренер подчеркнула, что Трусова выучила сложнейшие четверные прыжки и выиграла две чемпионата мира среди юниоров, что было бы невозможно без внимания тренеров.

«Когда била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим», — заявила Гончаренко, слова которой приводит «Экспресс-газета».

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко в текущее межсезонье. Сейчас спортсменка находится на предсезонном сборе в Кисловодске, где уже восстановила четверные прыжки, а также исполнила риттбергер на тренировке.