Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США, которые планируют провести турнир во время пандемии, соблюдая меры по обеспечению безопасности участников.

«Конечно, люди, живущие в США, настаивают, чтобы US Open состоялся. Эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта из Австралии, а потом проведу две недели на карантине после возвращения», — написал Кирьос в своем микроблоге «Твиттере».

Напомним, накануне Ассоциация тенниста США (USTA) сообщила, что рассчитывает провести соревнования в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября. Многие теннисисты негативно отозвались о намерении USTA. В частности, выступать на US Open не хочет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Как и многие другие спортсмены, ему не нравятся условия, которые могут быть введены организаторами.