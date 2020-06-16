Пациентку в возрасте 103 лет выписали после лечения от коронавируса в городской больнице Святого Великомученика Георгия.

Как сообщает телеканал 78.ру, Валентина Мартыновна проходила лечение в инфекционном отделении по поводу коронавируса, осложненного двусторонней полисегментарной пневмонией. 11 июня она была выписана домой, её самочувствие значительно улучшилось.

В настоящее время пенсионерка чувствует себя хорошо и находится дома в окружении родственников.

Напомним, согласно официальной статистике, на вторник, 16 июня, в России зафиксированы 8 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране достигло 545 458.