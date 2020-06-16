Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может стать футболистом ярославского «Шинника».

Как сообщает главный тренер ярославцев Александр Побегалов, Давыдов находится на просмотре в «Шиннике».

«Мы договорились с Денисом, что он знакомится с нами, а мы знакомимся с ним. По истечении определенного времени примем обоюдное решение», — сказал Побегалов, слова которого приводит Первый Ярославский телеканал.

Отметим, последним клубом 25-летнего Давыдова был софийский ЦСКА. Ранее сообщалось, что у футболиста, которого раньше называли «Русским Месси», были проблемы с возвращением в Россию из Болгарии.

В московском «Спартаке» Давыдов выступал с 2013 по 2018 год. В рамках чемпионата России нападающий провел 33 матча и забил один гол.