Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи считает, что ирландец Конор Макгрегор возобновит карьеру, если россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграет следующий поединок.

В сентябре 2020 года запланирован титульный бой между Нурмагомедовым и Гэтжи.

«Думаю, что Макгрегор снова проведёт бой. Ему надо посмотреть, кто выйдет победителем из нашего с Хабибом поединка. Если я его побью, он точно вернётся. Если победит Хабиб — тогда не уверен», — заявил Гэтжи, слова которого приводит ESPN.

Американец подчеркнул, что Макгрегор является легендой, так как добился всего, о чем мечтает любой боец. Гэтжи добавил, что снимает перед Конорм шляпу, но ждет момента, когда ударит его в лицо.

Напомним, в мае Гэтжи одержал победу над Тони Фергюсоном и получил право на поединок с Нурмагомедовым. Макгрегор в июне в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.