Проведение первого централизованного сбора сборной России по биатлону в Рыбинске находится под вопросом.

Запланированный на июль сбор может быть отменен, так как команду не устраивают условия режима. По информации News.ru, сборная России должна провести в Рыбинске почти два месяца в режиме самоизоляции.

Старт сбора запланирован на 16 июля, перед этим биатлонисты должны пройти углубленное медицинское обследование в Москве. Получив справку об отрицательном тесте на коронавирус, спортсмены должны провести восемь дней в обсервации.

Пункт об обсервации не устраивает большинство региональных команд, потому что в это время спортсмены потеряют возможность тренироваться, однако риск заражения сохранится.