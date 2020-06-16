Сотникова отказалась от еды на три дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что практикует голодание.

«Второй день. Посмотрим, на сколько меня хватит» – написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме». В комментариях спортсменка пояснила, что решила отказаться от еды на три дня.

Напомним, в марте 2020 года Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры, незадолго до этого спортсменка перенесла операцию на позвоночнике. С конца 2015 года фигуристка не участвовала в соревнованиях.

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, она завоевала золотую медаль Игр в Сочи в 2014-м году. Также она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.