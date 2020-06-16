Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева нарисовала портрет известной актрисы Одри Хепберн.

Фигуристка опубликовала рисунок в аккаунте со своими работами в «Инстаграме». «The one and only», — написала Медведева.

Напомним, рисование является одним из хобби фигуристки. Ранее она изобразила американскую актрису и модель Зендаю, фигуристку Сатоко Мияхару, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, а также свою любимую исполнительницу Билли Айлиш. Кроме того, Медведева выпустила коллекцию мерча с авторскими рисунками.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. В 2018 году она покинула группу Тутберидзе и переехала в Торонто, где тренируется под руководством Брайана Орсера.