Чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что будет голосовать за поправки в Конституцию РФ.

Жулин заявил, что успел повидать и Ельцина, и Андропова, и Брежнева у власти, поэтому с точки зрения внешней политики его устраивает работа Владимира Путина.

Он признал, что можно спорить о внутренней политике, так как есть вещи, которые можно было бы сделать лучше. Многие люди живут за чертой бедности, подчеркнул Жулин.

«Но менять Путина на кого-либо… Я просто не вижу на кого! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки и чтобы Путин был у власти побольше!» — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

Напомним, ранее поправки в Конституцию РФ поддержала Ирина Слуцкая. Голосование состоится 1 июля 2020 года.