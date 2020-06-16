«Можете так с тиграми?» Александр Емельяненко пошутил над братьями Запашными

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео в своем Instagram, в котором обратился к братьям-дрессировщикам Аскольду и Эдгарду Запашным.
«Братья Запашные легко дрессируют тигров, а я без проблем могу засунуть голову в пасть льва. Смотрите», — сказал Емельяненко и положил голову в пасть позолоченной статуи льва, добавив, что ему удалось его усмирить.
«Братья Запашные, а вы так можете с тиграми?» — подписал видео Александр Емельяненко.
Отметим, братья Запашные являются близкими друзьями брата Александра Емельяненко, Федора.
Ранее американский телеканал CBS показал рейтинг десяти величайших бойцов в истории смешанных единоборств. На четвертом месте расположился россиянин Федор Емельяненко, который единственный из всей десятки никогда не выступал в UFC.
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