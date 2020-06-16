Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мыслями о возобновлении сезона НХЛ, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

По мнению Бучневича, проведение плей-офф упирается в финансы. Однако он позитивно относится к предстоящему розыгрышу Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды с наибольшим процентом побед.

«Те, кто его выиграют, будут говорить о том, что выиграли уникальный кубок. А остальные команды его не признают. Как, например, одни говорят, что сборная России по хоккею одержала победу на Олимпийских играх-2018, а другие не признают Олимпийские игры в таком формате», — заявил Бучневич, слова которого приводит сайт «Северстали».

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 8 миллионов, свыше 430 тысяч человек погибли, более 3,9 миллионов — выздоровели.