Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая ожидает ребенка.
Об этом сообщает канал Андрея Митькова в «Яндекс.Дзен». Отмечается, отец ребенка – бывший российский фигурист Владислав Тарасенко.
Отметим, Андрей Митьков — известный спортивный агент, основатель информационного агентства «Весь спорт».
Напомним, 5 июня Липницкой исполнилось 22 года. Наибольших успехов в спорте Юлия добилась, когда тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В 2014-м году фигуристка выиграла чемпионат Европы и стала первой за восемь лет россиянкой, которой покорился этот турнир.
На Олимпиаде в Сочи Липницкая безупречно выступила в командном турнире и помогла сборной России занять первое место.
Завершив карьеру, Липницкая начала тренерскую деятельность в академии, которую открыла совместно с Еленой Ильиных.
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