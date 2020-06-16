Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая ожидает ребенка.

Об этом сообщает канал Андрея Митькова в «Яндекс.Дзен». Отмечается, отец ребенка – бывший российский фигурист Владислав Тарасенко.

Отметим, Андрей Митьков — известный спортивный агент, основатель информационного агентства «Весь спорт».

Напомним, 5 июня Липницкой исполнилось 22 года. Наибольших успехов в спорте Юлия добилась, когда тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. В 2014-м году фигуристка выиграла чемпионат Европы и стала первой за восемь лет россиянкой, которой покорился этот турнир.

На Олимпиаде в Сочи Липницкая безупречно выступила в командном турнире и помогла сборной России занять первое место.

Завершив карьеру, Липницкая начала тренерскую деятельность в академии, которую открыла совместно с Еленой Ильиных.