Возобновление теннисного сезона в АТР запланировано на 10 августа, сообщает Marca.

По информации источника, первый после паузы турнир состоится в Вашингтоне (США). Затем теннисисты выступят на турнире в Нью-Йорке, который стартует 17 августа, а в конце месяца начнется Открытый чемпионат США. Также утверждается, что спортсмены не будут помещены на карантин после прилета в Америку.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рейтинги WTA и АТР заморожены, Уимблдонский турнир отменен.

Ранее многие теннисисты выразили недовольство требованиями US Open по соблюдению безопасности и могут пропустить турнир.