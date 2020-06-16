Вторая ракетка России Андрей Рублев станет гостем эфира на Sportrecs. В режиме реального времени теннисист будет отвечать на вопросы о старте текущего сезона, паузе из-за пандемии и т.д. Прямую трансляцию, которая начнется 16 июня в 18:00, можно посмотреть здесь.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. АТР заморозила рейтинг, возобновление тура запланировано на 10 августа. На данный момент Рублев занимает 14-ю строчку в международном рейтинге.