В Петербурге полиция пресекла проведение поединков по смешанным единоборствам, которые проходили на самодельном плоту.

Соревнования состоялись 14 июня в Галерной гавани Василеостровского острова. Мероприятие посетило около 50 человек.

«Ну что провели второй сезон кулачных боев. Жаль не успели провести два главных боя. Спасибо полиции», – сказал блогер Тарасов, который стал одним из организаторов турнира.

Ранее сообщалось, что прибывшая на место полиция задержала восемь человек за нарушение правил самоизоляции.

Отметим, в апреле 2019 года Артем Тарасов победил известного бойца ММА Вячеслава Дацика. Поединок проходил в закрытом режиме. Весь бой преимущество было на стороне 160-килограммового Вячеслава Дацика, но из-за запрещенных приемов победу присудили Тарасову.