Олимпийская чемпионка Сочи-2014, «девочка в красном пальто» Юлия Липницкая скоро станет мамой — такую новость сообщил Андрей Митьков у себя в Дзен-канале.

В глазах многих Юлия по-прежнему та юная девочка с Олимпиады, однако недавно экс-спортсменке исполнилось 22 года. Как утверждает Митьков, отцом будущего ребёнка является Владислав Тарасенко — бывший фигурист, который тоже тренировался в группе Этери Тутберидзе.

Неизвестно, насколько давно сложились отношения между Юлией и Владом, однако подписчики заподозрили их роман еще год назад. В июле 2019-го экс-спортсмены вместе отправились в Исландию и активно делились совместными фотографиями. В их совместном путешествии за границу нет ничего удивительного — Тарасенко работает в академии Липницкой и Ильиных, а в Исландии они посетили Arctic Ice Camp 2019 в качестве приглашенных тренеров.

Однако уже тогда было заметно, что отношения между фигуристами не просто дружеские: их часто замечали вместе на публичных мероприятиях. Во время конфликта из-за ухода Юли из группы Тутберидзе Владислав поддерживал фигуристку и встал на её сторону.

Спортивная карьера Липницкой завершилась в 2017-м году: на уход со льда повлияли два фактора — травма спины и продолжительная борьба с анорексией. Юлия не постеснялась рассказать о своих проблемах открыто, но пожалела лишь о том, что сделала это слишком поздно — после нескольких лет страданий от пищевого расстройства.

Завершив карьеру, Липницкая осталась верна фигурному катанию: она не только стала тренером в своей академии, но и активно занималась комментаторской деятельностью, а также выступала в ледовых шоу. Юлия исполнила ведущие роли в «Золушке» и «Щелкунчике» Евгения Плющенко, а также сыграла в театрализованной ледовой постановке в Японии.