Гном Гномыч исполнил двойной аксель на земле

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч прыгнул на земле двойной аксель.

Об этом сообщила его мать Яна Рудковская в своем Instagram.

«Доброе утро, а у нас как-то так. 2,5 аксель» – написала Рудковская под видео.

Ранее сообщалось, что Гном Гномыч получил предложение поучаствовать в съемках детского юмористического киножурнала «Ералаш». Об этом рассказала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Саша Плющенко занимается фигурным катанием и тренируется под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко».

Отметим, группа Евгения Плющенко в составе Александры Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артема Ковалева находится на сборах в Кисловодске.