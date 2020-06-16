Мурад Мусаев перешел из статуса старшего тренера «Краснодара» и стал главным тренером клуба.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства, после чего вступил в должность главного тренера «Краснодара».

Напомним, весной 2018-го после увольнения с поста главного тренера Игоря Шалимова Мусаева назначили исполняющим обязанности наставника «Краснодара». В нынешнем сезоне пост главного тренера занимал Сергей Матвеев, но всем тренировочным процессом руководил Мусаев.

В турнирной таблице российской премьер-лиги после 22 туров «Краснодар» набрал 41 очко и занимает третье место, имея равное число очков с московским «Локомотивом» и отставая от лидирующего «Зенита» на девять баллов.