Максим Сушинский, до 30 апреля текущего года занимавший должность президента «Авангарда», отказался от комментариев по поводу переговоров о новом контракте.

Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее неофициальные источники писали, что переговоры между сторонами могут быть остановлены, однако ни «Авангард», ни Сушинский не давали комментариев на этот счет.

Напомним, ранее «Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков в доме Сушинского, который подозревался в обналичивании денег. В заявлении на сайте омского клуба было сказано, что на данный момент Сушинский не является их сотрудником.

9 июня пресс-служба «Авангарда» утверждала, что стороны находятся в стадии согласования нового договора, который еще не подписан.