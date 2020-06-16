Швейцарский лыжник Беда Кли рассказал о подготовке команды к сезону-2020/21.

«Мы делаем всё возможное и упорно тренируемся каждый день, чтобы быть готовыми к следующему сезону», — сказал Кли в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, в минувшем сезоне Кли дебютировал в составе сборной Швейцарии на этапах Кубка мира, до этого он выступал на молодежном уровне. Сегодня, 16 июня, спортсмену исполнилось 24 года. В активе Кли серебряная награда эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), где он выступил вместе с Дарио Колоньей, Романом Фургером и Ясоном Рюшем.

Ранее стало известно, что состав сборной Швейцарии пополнил российский лыжник Илья Черноусов. Он получил швейцарское гражданство, прожив на территории страны несколько лет вместе со своей супругой биатлонисткой Селиной Гаспарин.