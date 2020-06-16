Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов по прозвищую «Русский Месси» проходит просмотр в ярославском «Шиннке». Об этом рассказал спортивный директор клуба Анатолий Николаев.

Николаев отметил, что идет знакомство с команды с Давыдовым, а Дениса — с требованиями команды. Спортивный директорв выразил надежду, что Давыдов поможет клубу в предстоящем сезоне и выразил надежду, что в «Шиннике» он перезапустит карьеру.

«Денис только приехал. Пройдёт ещё пару дней, а потом всё будет понятно. Будем решать. Футболист приехал в такой же форме, как и все остальные», приводит слова Николаева Sport 24.

Напомним, Давыдов является воспитанником московского «Спартака». В апреле 25-летний нападающий покинул болгарский ЦСКА, став свободным агентом.