Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых представлений Илья Авербух рассказал, что восстановил отношения с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской. В интервью ютуб-каналу Надежды Стрелец Авербух рассказал, что конфликт исчерпан.

Авербух заявил, что очень уважает Яну — она большая умница.

«У меня нет с ними конфликтных ситуация. Да, могут быть внутренние взгляды на жизнь, позицию, но мы оставим их при себе. Еще раз скажу, что отношусь с уважением к людям, которые трудятся», — отметил Авербух.

Напомним, что конфликт между Авербухом и Рудковской разгорелся после того, как супргуа Плющенко обвинила его в незаконном использовании песни певца Димы Билана в спектакле.

Авербух заметил, его коллектив купили на нее права.

«Конфликт давно исчерпан», — отметил Авербух.