Экс-защитник сборной России, главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился воспоминаниями о своём автоголе в матче плей-офф чемпионата мира с Испанией, в котором команда Станислава Черчесова победила по пенальти.

Игнашевич отметил, что в этой в том эпизоде он не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота.

«Более того, увидев, что Рамос побежал радоваться, я подумал, что он как-то сыграл на опережении и перехитрил меня», — приводит слова Игнашевича официальный сайт РФС.

Игнашевич рассказал, что в этой игре он даже не успевал поднять голову и взглянуть на табло, а потому очень удивился, когда после матча увидел на табло фамилии «Дзюба и Игнашевич». Играть с негативными мыслями было бы сложнее, — отметил Игнашевич.