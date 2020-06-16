Хореограф Илья Авербух рассказал, почему, по его мнению, от тренера Этери Тутберидзе уходят ученицы.

По мнению Авербуха, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять и тут нечего рассуждать. Авербух объясняет, что в группе тяжелейшая конкуренция.

Каждый хочет внимания от тренера только для себя, им кажется, что другим достается больше этого внимания. И еще куча советчиков, которые тебе «дуют в уши». Это похоже на империю, которая набирает силу, а потом начинаются требования из серии «Я хочу самоопределения».

Авербух думает, что это обычные законы на все: советская империя тоже с ними столкнулась, когда каждая республика начала говорить: «Это я кормлю тебя»

Напомним, в мае Александра Трусова перешла из группы Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко.