Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в инстаграме, в котором сказал, что хочет скоро сделать заявление о своем будущем.

«Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь), пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — подписал Хабиб фотографию, сделанную с тренировки.

Отметим, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи, у которого 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.